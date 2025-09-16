В Петербурге вырос спрос на покупку коммунальных квартир

Спрос на коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге и Москве вырос на 15-25% за последние годы. Риелторы отмечают увеличение интереса к коммуналкам как к объектам инвестиций и альтернативе отдельным квартирам.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с 360.ru сообщила о высоком росте спроса на коммунальные квартиры в Москве и Петербурге. По данным специалиста, количество сделок с коммуналками и комнатами увеличилось на 15-25% за последние годы, причем основной рост начался с конца 2022 — начала 2023 года.

Основными причинами повышенного интереса стали рост цен на отдельные квартиры, высокие ставки по ипотеке, а также увеличение числа арендаторов и мигрантов. Коммуналки стали рассматривать как объекты инвестиций: их покупают для сдачи комнат по отдельности или для перепланировки в мини-студии. Некоторые инвесторы практикуют «флиппинг» — объединяют комнаты, делают ремонт и перепродают объект дороже.

Наибольшей популярностью пользуются коммунальные квартиры в центральных районах городов: внутри ТТК в Москве и в исторических районах Петербурга. Эксперт отметила, что старые квартиры с жильцами из среды интеллигенции практически исчезли, а оставшиеся обитатели вряд ли покинут свои комнаты.

Отдельной причиной роста интереса стало падение среднего чека. Раньше покупатели могли позволить себе однокомнатную квартиру, а теперь чаще выбирают комнату в коммуналке.