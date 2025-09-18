В Петербурге и Ленобласти за неделю зафиксировали свыше 2 тысяч укусов клещей

Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

За период с 11 по 17 сентября 2025 года в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились 2099 человек по поводу присасывания клещей.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в городской черте пострадали 219 человек. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Курортном районе — 68 случаев. В Ленинградской области лидером по числу укусов стал Приозерский район с 157 случаями.

За указанный период не зафиксировано ни одного случая заболевания клещевыми инфекциями. При этом против клещевого энцефалита в Ленинградской области вакцинировались 968 человек, включая 261 ребенка.