Петербургское УФАС внесло ООО СК «Дистран» в реестр недобросовестных поставщиков

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу включило компанию ООО СК «Дистран» в реестр недобросовестных поставщиков.

Основанием для такого решения стало неисполнение подрядчиком обязательств по контракту с Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Медицинский колледж № 2». Сумма соглашения составляла более чем 36 миллионов рублей.

Как установило ведомство, компания получила авансовый платеж, но не приступила к выполнению капитального ремонта. На объекте отсутствовали рабочие и необходимая техника, а претензии заказчика оставались без ответа. По данным пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, медицинский колледж был вынужден расторгнуть контракт и обратиться в управление.

Решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков действует в течение двух лет. Теперь компания не может участвовать в государственных и муниципальных закупках. Кроме того, заказчик получил право обратиться в суд для взыскания выплаченных средств.