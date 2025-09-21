Завершилось 20-летнее расследование гибели журналиста Максима Максимова

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Максимовым, трагически погибшим в 2004 году.

Расследование его исчезновения, продолжавшееся более чем 20 лет, стало одним из самых продолжительных в современной российской истории. Журналист был известен работой в Агентстве журналистских расследований и на портале «Фонтанка».

Место упокоения Максимова находится на 3-й Петроградской дорожке рядом с могилой основателя АЖУРа Андрея Константинова. На памятнике выбита фраза «В России надо жить долго», ставшая символом надежды для многих коллег и близких. Как сообщает «Фонтанка», в течение двух десятилетий подозрения в причастности к исчезновению падали на сотрудника МВД Михаила Смирнова, но доказать его вину долгое время не удавалось.

Перелом в деле наступил в 2023 году, когда к расследованию подключились криминалисты Следственного комитета по Северо-Западу совместно с оперативниками ФСБ и уголовного розыска. В 2024 году Смирнов признал вину и указал место захоронения. После двухнедельных раскопок с привлечением курсантов МЧС останки были обнаружены и идентифицированы.