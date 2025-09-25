Александр Дрозденко назвал победу на выборах авансом от избирателей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вступивший в должность на новый срок, заявил, что победа на выборах является для него авансом.

Он подчеркнул, что обязан оправдать оказанное доверие и не намерен подводить ни жителей региона, ни президента. Церемония инаугурации прошла в Доме правительства на Суворовском проспекте.

По данным издания «Невский проспект», Дрозденко охарактеризовал успех на выборах как результат работы всей «команды 47». В своих планах на новый срок губернатор выделил три ключевых направления, включая всестороннюю поддержку участников СВО и их семей, а также обеспечение безопасности и защиту духовно-нравственных ценностей.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко победил на выборах Ленинградской области, что позволило вступить в должность губернатора региона в пятый раз. Он набрал свыше 50% голосов избирателей.