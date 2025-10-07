В Петербурге обсудили подготовку кадров для метрополитена

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки и закрепления кадров для городского метрополитена.

Мероприятие прошло на базе Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта с участием вице-губернатора Ирины Потехиной и руководителей транспортной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, несмотря на ежегодный набор около 400 студентов, лишь 20% выпускников приходят работать в метрополитен. Из 58 человек, ушедших в армию, возвращаются на работу только 13, а 13% выпускников продолжают обучение в высших учебных заведениях.

Для решения проблемы предложен комплекс мер, включающий специальные стипендии для целевиков, увеличенные выплаты возвращающимся из армии и новые форматы практики. Следующее совещание запланировано на базе Петербургского метрополитена для оценки практической подготовки студентов в реальных условиях.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул, что повышение привлекательности транспортной отрасли является для ведомства безусловным приоритетом. Он отметил наличие четкой задачи, заключающейся не только в подготовке специалистов, но и в их последующем закреплении на конкретных предприятиях.

По словам Енокаева, метрополитен представляет собой «кровеносную систему» города, для стабильного функционирования которой необходимы квалифицированные и мотивированные кадры. Все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения будут детально проанализированы и проработаны, заверил председатель Комтранса.