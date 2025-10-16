Шесть человек эвакуированы и один пострадал при пожаре на Рыбацком проспекте

Шесть человек были эвакуированы из многоэтажного жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга при возникновении пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло 16 октября в 17:33 в одном из домов на Рыбацком проспекте. По уточненной информации, одна женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

В общем коридоре на восьмом этаже 12-этажного здания горел электрощит и предметы обстановки на площади шесть квадратных метров. Огонь был полностью ликвидирован к 17:58 силами противопожарной службы. Специалисты справились с возгоранием, предотвратив его распространение на другие помещения.

Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано три единицы специальной техники. В тушении возгорания участвовали 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. После ликвидации огня специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.