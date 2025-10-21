СК выясняет причины просадки асфальта у жилого дома в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел провал грунта. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники следственного отдела по Выборгскому району организовали доследственную проверку после произошедшего провала грунта. Инцидент произошел вечером 20 октября вблизи жилого здания на 1-м Муринском проспекте.

Специалисты установили, что причиной образования просадки асфальтобетонного покрытия стал прорыв пролегающего под землей коллектора. В результате зона разрушения дорожного полотна продолжила расширяться. В целях обеспечения безопасности движение транспорта на данном участке было временно приостановлено, а территория огорожена. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время на месте работают сотрудники различных экстренных служб, которые проводят мероприятия по ликвидации аварии. Со стороны следственных органов был выполнен осмотр места происшествия, а также осуществляется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.