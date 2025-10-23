Дом лампового мастера Китнера признали памятником архитектуры

В Санкт-Петербурге дом лампового мастера Китнера официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», здание расположено на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади и представляет собой архитектурный памятник XIX века. Сооружение было построено в XVIII столетии и неоднократно перестраивалось с участием известных зодчих.

В разные периоды над оформлением фасадов и интерьеров работали архитекторы Леонард Шауффельбергер, Гаральд Боссе и Николай Ефимов. Историческое здание связано с именами выдающихся деятелей русской культуры — здесь проживали писатель Александр Грибоедов и декабрист Александр Одоевский. Дом является характерным образцом петербургской архитектуры своего времени.

Решение о присвоении статуса памятника архитектуры принято Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Этот шаг обеспечит зданию комплексную защиту и сохранность как части исторического наследия Северной столицы. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться под контролем специалистов.