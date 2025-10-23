Эксперт Шайхразеева предупредила о росте цен из-за НДС на карточные операции

С января 2025 года в России вводится обязательная уплата НДС на операции с банковскими картами и технологическими взаимодействиями при расчетах.

Как сообщает RuNews24.ru, эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева предупреждает о возможном увеличении стоимости банковских услуг для конечных потребителей. По ее мнению, дополнительные налоговые обязательства могут побудить финансовые организации переложить часть расходов на клиентов.

Эксперт отмечает, что увеличение налоговой нагрузки способно замедлить развитие безналичных расчетов в стране. Некоторые пользователи могут начать возвращаться к наличным деньгам, что окажет негативное влияние на финансовый сектор. Национальный совет финансового рынка также выразил обеспокоенность по поводу потенциальных последствий нововведения.

Особую озабоченность специалистов вызывает распространение налогообложения на альтернативные способы оплаты, включая электронные кошельки и криптовалюты. Шайхразеева подчеркивает, что дополнительные налоговые барьеры могут ограничить инновационное развитие в этой области. В условиях меняющихся потребительских привычек важно находить сбалансированные решения, не наносящие ущерба пользователям и финансовым институтам.