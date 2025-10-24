В Петербурге ликвидировали возгорание ангара на 300 квадратов

Крупное возгорание в промышленном ангаре было успешно ликвидировано в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожарные подразделения отреагировали на сообщение о пожаре и прибыли на место происшествия. Огонь охватил все помещение складского назначения общей площадью 300 квадратных метров, создавая реальную угрозу распространения на соседние строения.

Сильное горение наблюдалось по всей территории ангарного сооружения размером 10 на 30 метров. Открытое пламя было локализовано в кратчайшие сроки. Полная ликвидация возгорания с последующей проливкой тлеющих конструкций была официально зафиксирована в 01:11 по московскому времени, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.

На месте происшествия работали 20 сотрудников пожарной охраны различных подразделений и было задействовано четыре единицы специальной техники, включая автоцистерны и автолестницы. По предварительным данным, в результате пожара никто из граждан не пострадал, а причина инцидента устанавливается специалистами.