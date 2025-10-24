Пятница, 24 октября 2025
В Петербурге ликвидировали возгорание ангара на 300 квадратов

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agancy

Крупное возгорание в промышленном ангаре было успешно ликвидировано в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожарные подразделения отреагировали на сообщение о пожаре и прибыли на место происшествия. Огонь охватил все помещение складского назначения общей площадью 300 квадратных метров, создавая реальную угрозу распространения на соседние строения.

Сильное горение наблюдалось по всей территории ангарного сооружения размером 10 на 30 метров. Открытое пламя было локализовано в кратчайшие сроки. Полная ликвидация возгорания с последующей проливкой тлеющих конструкций была официально зафиксирована в 01:11 по московскому времени, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.

На месте происшествия работали 20 сотрудников пожарной охраны различных подразделений и было задействовано четыре единицы специальной техники, включая автоцистерны и автолестницы. По предварительным данным, в результате пожара никто из граждан не пострадал, а причина инцидента устанавливается специалистами. 

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Общество

Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

В Санкт-Петербурге подвели итоги сезона-2025 гребного клуба «Причал’Ю», расположенного в экорайоне «Юнтолово», — совместного проекта «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». За прошедший сезон клуб посетили более 1500 человек, а заключительным событием стала четвертая «Юнтоловская регата», собравшая спортсменов из Москвы, Подмосковья, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Особенностью этого года стало значительное увеличение дистанции — маршрут протянулся на 10 км через Юнтоловский заказник до акватории Лахтинского разлива, с дополнительной дистанцией 20 км для опытных участников.В соревнованиях участвовали различные плавсредства включая драконы, сапборды, байдарки, каяки, академические лодки и самодельный катамаран. Абсолютными победителями стали экипажи Алексея Мещерякова и Евгения Аверьянова на дистанции 10 км, а также Ирины Умницыной, Сергея Чумаченко и Владимира Левченко на 20 км.Сезон запомнился...
