Эдгард Запашный выйдет на сцену в образе Старухи на фоне развода брата

На фоне новости о разводе брата Аскольда Эдгард Запашный представит в Петербурге цирковое шоу, где исполнит роль Старухи.

Премьера спектакля «Сказка о Золотой рыбке» состоится в конце декабря. Гастроли пройдут в концертно-спортивном комплексе «Арена» с 30 декабря по 11 января. Постановщиками шоу выступили Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская. В ролях будут задействованы дрессированные тигры Эдгарда, медведи Ренаты Касеевой и шимпанзе Гермес.

Спектакль дополнят световые и пиротехнические эффекты, а также проекционные технологии. Зрители увидят номер «Джигиты на лошадях», акробатические выступления на дорожке и подкидных досках, эквилибристов на першах и катушках, воздушных гимнасток.

Напомним, что российский цирковой артист Аскольд Запашный официально объявил о расторжении брака с Элен Райхлин после 18 лет совместной жизни.