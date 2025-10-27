В Петербурге увеличат количество камер фотовидеофиксации

Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Гончаров сообщил о планах по увеличению количества комплексов фотовидеофиксации на дорогах города.

По данным издания «Петербургский дневник», которому чиновник дал интервью, ведомство теперь координирует размещение стационарных и мобильных камер, разрабатывает маршруты передвижного оборудования и утверждает расположение рубежей контроля. Все решения согласовываются с Управлением Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На июнь текущего года в городе установлено 1735 стационарных комплексов и 46 передвижных видеокамер. Комитет по транспорту уже разработал программу установки дополнительного оборудования до 2028 года, однако ее финансирование пока не утверждено. Приоритетом является оборудование камерами аварийно опасных участков улично-дорожной сети для снижения количества нарушений ПДД.

С 1 января 2025 года установлен новый порядок распределения штрафов — 75% поступают в бюджет Санкт-Петербурга, а 25% направляются в федеральный бюджет. Также Комитет получил полномочия по администрированию правонарушений, связанных с неоплатой проезда по платным дорогам, в частности на участке Широтной магистрали скоростного движения.