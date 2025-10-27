СК просит помощи в поисках пропавшего в Кингисеппе мужчины

Следственное управление СК России по Ленинградской области просит граждан помочь в установлении местонахождения Александра Александровича Мака 1991 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, по факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».

Следствие установило, что десятого января текущего года не позднее девяти часов утра Мака Александра видели в последний раз. Он вышел из кафе «Вкус Востока» в городе Кингисепп Ленинградской области и после этого перестал выходить на связь. С того момента никакой информации о его местонахождении не поступало.

Следователи обращаются ко всем, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшем мужчине. Сообщить информацию можно по телефону отдела дежурных следователей Следственного управления СК России по Ленинградской области. Любые детали, которые могут помочь в розыске, представляют особую ценность для установления всех обстоятельств произошедшего.