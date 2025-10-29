Автомойка в Колпино нарушила водоохранное законодательство

Прокуратура Колпинского района потребовала прекратить работу автомойки, расположенной в водоохранной зоне реки Ижора. Предприятие нарушало природоохранное законодательство и ограничивало доступ граждан к берегу.

Сотрудники надзорного ведомства выявили серьезные нарушения в водоохранной зоне реки Ижора. Результаты проверки показали, что на земельном участке с неразграниченной государственной собственностью по улице Победы в Колпино работает автосервис. В состав услуг предприятия входит мойка транспортных средств.

Ключевым нарушением стало расположение автомойки в границах водоохранной зоны. Это прямо противоречит требованиям законодательства. Работа предприятия создает постоянную угрозу загрязнения реки Ижора и негативно влияет на среду обитания водных биоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ведомстве добавили, что дополнительным нарушением стало ограждение территории автосервиса. Это действие незаконно ограничивает право граждан на свободный доступ к береговой полосе водного объекта.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил представление генеральному директору ответственного общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время документ находится на рассмотрении, а фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.