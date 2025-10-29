В Госдуме предложили увеличить рождаемость за счет прогрессивного маткапитала

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов заявил, что введение прогрессивной шкалы материнского капитала способно повысить рождаемость в России на 600 тысяч детей ежегодно.

Парламентарий представил комплекс мер для решения демографических проблем. В разговоре с NEWS.ru он заявил что, введение прогрессивной шкалы материнского капитала может увеличить количество новорожденных на 600 тысяч в год, что соответствует росту рождаемости в 1,5 раза.

Ключевым предложением стало увеличение объемов поддержки для семей с детьми. Программа предполагает списание 500 тысяч рублей ипотечного долга при рождении первого ребенка, 600 тысяч рублей за второго и 700 тысяч рублей за третьего ребенка. Совокупный объем поддержки для многодетной семьи достигнет 1,8 миллиона рублей.

Миронов раскритиковал региональный подход к демографической политике, отметив, что позитивная динамика в отдельных субъектах часто объясняется изначально низкими показателями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о росте рождаемости в 18 регионах по итогам сентября, однако конкретные цифры не приводились.

Отметим, что согласно проекту бюджета Социального фонда России, выплата за первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей в 2026 году с возможным увеличением до 797,3 тысячи рублей к 2028 году.