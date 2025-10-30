Экономист Шайхразеева предупредила о рисках снижения порога по НДС для бизнеса

Экономисты предупреждают о потенциальных рисках законодательной инициативы по снижению порога выручки для уплаты НДС.

Законодательная инициатива о снижении порога выручки для обязательной уплаты НДС с 60 до 10 миллионов рублей вызывает сомнения у экспертов. Как пояснила преподаватель РЭУ имени Плеханова Юлия Шайхразеева, в обосновании реформы присутствует методологическая неточность: упоминание о месячном доходе ИП в 200 тысяч рублей не соответствует предлагаемому порогу, поскольку такая сумма означает годовую выручку всего 2,4 миллиона рублей.

По мнению экономиста, авторы инициативы возможно имеют в виду чистый доход предпринимателя после налоговых выплат, не учитывая принципиальной разницы между выручкой и чистым доходом.

Под воздействием изменений окажутся не только компании с небольшой выручкой, но и низкомаржинальные микропредприятия с оборотом свыше 10 миллионов рублей, добавила Шайхразеева в беседе с RuNews24.ru.

Бизнес-объединения выражают серьезные опасения и настаивают на пересмотре порога как минимум до 30 миллионов рублей, предлагая внедрить поэтапный подход к изменениям и временный мораторий на штрафные санкции для новых плательщиков НДС. Их аргументация строится на оценке совокупной финансовой нагрузки, включающей не только налоговые обязательства, но и сопутствующие расходы на бухгалтерское обслуживание и документооборот.