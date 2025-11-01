Авито приглашает школьников создать видеообъяснение об искусственном интеллекте

Российские школьники получат шанс стать авторами научно-популярных видео об искусственном интеллекте в рамках специальной номинации, которую открыла технологическая платформа Авито во всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!». Участие в проекте могут принять ученики в возрасте от 6 до 18 лет, которым предлагается создать короткий ролик продолжительностью от одной до трех минут, где сложные принципы работы ИИ объясняются простым и понятным языком.

Организаторы ожидают, что участники раскроют в своих работах такие темы, как обучение искусственного интеллекта на больших массивах информации, принципы функционирования нейронных сетей и применение технологий в обычной жизни — от голосовых помощников в смартфонах до систем рекомендаций в популярных сервисах. По словам управляющего директора по искусственному интеллекту Авито Андрея Рыбинцева, хотя технологии ИИ уже стали частью повседневности, для многих они остаются сложными для понимания. «Мы уверены, что дети могут объяснить сложные концепции лучше любого учебника, поскольку они сами росли в окружении этих технологий и интуитивно понимают, как говорить о них доступно», — отметил Рыбинцев, добавив, что компания рассчитывает таким образом вдохновить новое поколение на глубокое изучение технологий.

Оценкой конкурсных работ займется экспертное жюри, в состав которого войдут ученые, представители технологического бизнеса и известные создатели научно-популярного контента. Они будут оценивать видеоролики по целому ряду критериев, включая научную достоверность представленной информации, творческий подход к раскрытию темы, оригинальность концепции, качество видеосъемки и монтажа, а также общую доступность и ясность подачи материала для широкой аудитории. Прием работ на официальном сайте конкурса научи.наука.рф продлится до 1 марта 2026 года, а имена победителей во всех возрастных категориях станут известны 13 апреля 2026 года. Авторов лучших видео ждут ценные призы, специальные лекции от практикующих разработчиков систем искусственного интеллекта и экскурсии в офисы ведущих технологических компаний.