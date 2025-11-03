Пассажиры пяти рейсов вылетят с опозданием из Пулково в понедельник

Утром 3 ноября пять рейсов из аэропорта Пулково отправились с задержкой. Изменения в расписании затронули рейсы различных авиакомпаний.

Согласно данным онлайн-табло, рейс WZ 701 авиакомпании Red Wings в Тбилиси с первоначальным временем вылета 7:00 был перенесен на 11:45. Борт SU 2856 перевозчика «Аэрофлот» в Сочи с вылетом в 9:35, отложен до 12:05.

Вылет рейса UT 731 компании «ЮТэйр» в Баку перенесен с 10:50 на 11:20. Вылета самолета N4 281 авиакомпании Nordwind Airlines в Калининград был перенес с 11:30 на 12:15.

Рейс C6 422 перевозчика Centrum Air в Ташкент с planned вылетом в 15:35 перенесен на 3:20.