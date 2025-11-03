Астрономы сообщили о предстоящем суперлунии

Пятое ноября станет днем наблюдения за самым крупным суперлунием 2025 года.

Представители Московского планетария сообщили о предстоящем суперлунии. Луна приблизиться на экстремально близкое расстояние 5 ноября 2025 года.

Фаза полнолуния наступит в 16:20 по московскому времени, тогда как перигей лунной орбиты будет достигнут ночью 6 ноября в 01:30. В этот момент расстояние между Землей и ее естественным спутником составит 356,8 тысячи километров. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты отмечают, что видимый размер лунного диска увеличится на 8% по сравнению со стандартными показателями полнолуния. Яркость ночного светила возрастет на 16%. Эффект гигантской Луны, наблюдаемый у горизонта, объясняется особенностями человеческого восприятия, когда мозг сравнивает небесное тело с наземными объектами.

Отметим, что следующее суперлуние ожидается пятого декабря, когда расстояние составит 356,9 тысячи километров. Явление представляет собой редкое астрономическое событие, при котором полнолуние совпадает с моментом нахождения спутника в перигее — точке минимального удаления от Земли. В этот раз Луна окажется примерно на 50 тысяч километров ближе к нашей планете по сравнению со стандартными показателями.