У педагогов изменились нормы рабочего времени и отпусков

С первого сентября 2025 года в России вступили в силу новые трудовые правила для педагогических работников, затрагивающие рабочее время, отпуска и штатные нормативы.

По информации RuNews24.ru, согласно новым приказам Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, вместо единой 36-часовой рабочей недели введены дифференцированные нормы.

Для учителей-предметников установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю, а для административного персонала сохраняется фиксированное рабочее время 30 или 36 часов. Заместитель директора школы Наталия Савинкина отметила важность индивидуализации подхода к рабочему времени педагогов.

Также педагоги получили право на длительный отпуск сроком до одного года после 10 лет непрерывной работы. Изменения коснулись и оплаты труда — доплаты за дополнительную работу не включаются в расчет части зарплаты до МРОТ. Новые правила направлены на улучшение условий труда в образовательной сфере.