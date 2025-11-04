Вторник, 4 ноября 2025
$80.89 €93.38 ¥11.24
7.3 C
Санкт-Петербург
Новости

У педагогов изменились нормы рабочего времени и отпусков

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

С первого сентября 2025 года в России вступили в силу новые трудовые правила для педагогических работников, затрагивающие рабочее время, отпуска и штатные нормативы.

По информации RuNews24.ru, согласно новым приказам Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, вместо единой 36-часовой рабочей недели введены дифференцированные нормы. 

Для учителей-предметников установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю, а для административного персонала сохраняется фиксированное рабочее время 30 или 36 часов. Заместитель директора школы Наталия Савинкина отметила важность индивидуализации подхода к рабочему времени педагогов.

Также педагоги получили право на длительный отпуск сроком до одного года после 10 лет непрерывной работы. Изменения коснулись и оплаты труда — доплаты за дополнительную работу не включаются в расчет части зарплаты до МРОТ. Новые правила направлены на улучшение условий труда в образовательной сфере.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Читать далее
Общество

Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
Читать далее

Популярное

смерть полиция суд погода петербург пожар метро пострадавшие чп строительство мошенничество общество вода статистика пулково праздник туризм изнасилование музыка поиск деньги кино Роспотребнадзор здоровье ученые штрафы Госдума уголовное дело Китай производство город тюрьма выборг самолет налоги память путин обрушение авито подросток больница политика эрмитаж актер космос

Новости дня

Новости

Историческое здание на Кронверкской стало памятником архитектуры

Новости

В Петербурге привили от гриппа 2,7 млн человек

Общество

Аналитики Авито: россияне сэкономили сотни миллионов на осознанном потреблении

Новости

Сын Плющенко объяснил решение выйти на лед с температурой

Новости

Визит принца Гарри в Канаду совпал с поездкой его брата

Новости

Волонтеры нашли живыми 216 человек в Петербурге и Ленобласти за октябрь

Новости

Путин почтил память Минина и Пожарского на Красной площади

Ленинградская область

В Кудрово ввели ограничения для самокатов с 2025 года

Новости

В Петербурге начато уголовное дело о перепланировке на Рыбацкой улице

Новости

Победивший рак Юрий Николаев снова оказался в больнице

Новости

Бастрыкин потребовал доклад о проверке опасных туруслуг в Петербурге

Ленинградская область

Временный мост через Лугу в Усть-Луге перекрыли после обрушения

Культура

Петербуржцы заняли очередь в Эрмитаж в День народного единства

Новости

Петербуржцам рассказали о связи Казанской иконы с Днем народного единства

Новости

Штрафы для управляющих компаний вырастут до 40 тысяч рублей

Новости

Водитель пнул полицейского ногой и стал фигурантом уголовного дела

Новости

Паулина Андреева рассказала о сложностях после развода с Бондарчуком

Ленинградская область

В Киришах девочку ранили в голову из пневматического пистолета

Новости

P. Diddy встретил 56-летие в тюрьме Бруклина

Новости

Таксист задержан по подозрению в изнасиловании в Калининском районе

Наука

Ледник в Антарктиде отступает с рекордной скоростью

Медицина

Ученые создали систему навигации для нейрохирургических операций

Новости

Женщина и двое детей погибли при пожаре в СНТ «Ржевка-1»

Новости

Ученые обнаружили древний текст Книги Судей в Израиле

Новости

Дженнифер Энистон подтвердила отношения с лайф-коучем

Новости

Колесов сообщил о рекордно теплой погоде в Петербурге в среду

Ленинградская область

Временный мост развалился в Усть-Луге через месяц после открытия

Новости

В Петербурге запустят производство грузовиков БАЗ в конце 2025 года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb