Новые кварталы появятся в Новосаратовке и Осельках Ленобласти

В Ленинградской области утвердили концепции застройки новых кварталов в деревне Новосаратовка и поселке Осельки.

По информации allnw.ru, соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета региона первого ноября. В Новосаратовке планируется создать многофункциональный общественный кластер с новым театром и благоустроенными общественными пространствами. Проект предусматривает комплексное развитие территории с учетом современных градостроительных стандартов.

В Осельках акцент сделан на формировании комфортной жилой среды с малоэтажной застройкой. Инфраструктура квартала будет включать детский сад и спортивный комплекс для обеспечения потребностей будущих жителей. Оба проекта направлены на создание сбалансированной городской среды с развитой социальной инфраструктурой.

Реализация утвержденных концепций позволит создать современные жилые районы с полноценной социальной и культурной инфраструктурой. Разработчики проектов уделили особое внимание гармоничному сочетанию жилой застройки и общественных функций. Планируется, что новые кварталы станут примером качественного градостроительного развития области.