В Петербурге рекордно вырос ввод гостиничных номеров впервые за 7 лет

В Санкт-Петербурге впервые за семь лет ввод гостиничных номеров превысил показатели сервисных апартаментов.

Как сообщает пресс-служба консалтинговой компании Nikoliers, в 2025 году планируется ввод 1,2 тысячи гостиничных номеров против 620-830 классифицированных апартаментов. Общий объем новых апартаментов составит 4,1 тысячи юнитов, но лишь 15-20% из них пройдут обязательную гостиничную классификацию. Такой разрыв объясняется особенностями бизнес-модели апарт-отелей, которые ориентированы преимущественно на долгосрочную аренду.

С начала года в Северной столице открылось четыре апарт-отеля на 2,2 тысячи юнитов, из которых только 363 номера получили классификацию. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

До конца года планируется завершить строительство еще десяти апарт-комплексов на 1,9 тысячи юнитов. При этом гостиничный сектор демонстрирует уверенный рост, что свидетельствует об изменении рыночных тенденций в пользу традиционных отелей.