Эксперт Бауэр раскритиковал Гарри и Меган за использование королевских атрибутов

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре скандала из-за использования королевской символики в коммерческих проектах.

В рекламных материалах рождественской коллекции герцогини Сассекской был использован ее личный вензель с короной. Такой поступок вызвал вопросы о правомерности применения монархических атрибутов в коммерческих целях.

Автор статей о королевской семье Том Бауэр в беседе с The Mirror охарактеризовал предыдущее заявление Сассекских относительно использования бренда Sussex Royal как «злобное» и оскорбительное для покойной королевы. По его мнению, в тексте содержались скрытые упреки в адрес других членов королевской семьи, включая принцесс Беатрис и Евгению.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган были вынуждены отказаться от использования бренда Sussex Royal. Несмотря на это, Меган продолжает применять королевскую символику в своем лайфстайл-бренде As Ever, включая выпуск памятной свечи в честь годовщины свадьбы с использованием монархической атрибутики.

Эксперты отмечают, что сохраняющееся напряжение между Сассекскими и королевской семьей связано с попытками пары совместить коммерческую деятельность с использованием символов, ассоциирующихся с монархией. Представители Букингемского дворца исторически выражали обеспокоенность возможной «монетизацией монархии» со стороны членов королевской семьи, ведущих самостоятельную предпринимательскую деятельность.