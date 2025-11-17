Авито и Skyeng запустили серию уроков английского на социальные темы

Совместную серию уроков запустили технологическая платформа Авито и онлайн-школа Skyeng. Это уроки английского языка, посвященные социально значимым темам: экологии, помощи бездомным животным, а также волонтерству и благотворительности.

В рамках экологического модуля ученики изучат понятие углеродного следа и рассмотрят практические советы по снижению воздействия на окружающую среду. Отдельное внимание уделяется повторному использованию вещей и их передаче через цифровые платформы.

Как рассказали представители Авито в материалах о помощи животным представлены правила пристройства и различные форматы поддержки приютов, включая медицинскую помощь и организацию транспортировки. В уроках используются примеры фондов «Рэй», «Верность» и «Ника», с которыми сотрудничает Авито.

Тема волонтерства раскрывает различные форматы участия: от локальных инициатив до глобальных проектов, поддержки временем или финансовых взносов. Ученики также узнают о возможностях помощи через проект «Знак добра», поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и поддержку людей в кризисных ситуациях.

Каждое занятие включает работу с лексикой, задания на чтение и аудирование, дискуссионные кейсы и домашние задания. Серия уроков доступна в онлайн-формате для студентов с разным уровнем языковой подготовки.