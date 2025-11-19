Кирилл Поляков представил Петербург на форуме «Транспорт России»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков принял участие в форуме «Транспорт России» в Москве.

Мероприятие собрало руководителей федеральных ведомств и глав регионов для обсуждения вопросов развития транспортного комплекса страны. В рамках деловой программы Поляков участвовал в заседании комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Участники мероприятия обсудили вопросы выполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни» в транспортной сфере, развития пригородных пассажирских перевозок и обновления инфраструктурных объектов.

Напомним, что на форуме были представлены инфраструктурные проекты из разных регионов России. Также в программе мероприятия состоялись профессиональные дискуссии по актуальным темам транспортной отрасли.