Около 5% таксистов планируют менять автомобили по закону о локализации

Только 5% российских таксистов планируют заменить автомобили в соответствии с новыми требованиями о локализации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года и может создать проблемы для региональных рынков такси.

По данным исследования «Ромир», около 70% респондентов работают в статусе самозанятых, а для 69% эта деятельность является основным источником дохода. Больше половины опрошенных (57%) используют для работы личные автомобили.

Географическое распределение водителей на личном транспорте показывает различия между регионами. Если в среднем по России доля таких таксистов составляет 42%, то в Москве этот показатель достигает лишь 15%. В Санкт-Петербурге насчитывается 36% водителей на личных машинах, в городах-миллионниках — 44%, а в городах с населением от 500 тысяч человек — 61%, сообщает «ФедералПресс».

Опрос показал, что многие таксисты недостаточно хорошо знают требования законодательства. Более половины опрошенных ошибочно считают, что их автомобили соответствуют новым стандартам. Однако по данным Минпромторга, фактически этим требованиям отвечает только каждый пятый автомобиль.

Среди водителей, которые планируют продолжать работу на своих машинах, лишь 29% используют локализованные транспортные средства.