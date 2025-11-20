Подростка отправили под стражу за поджог автомобиля полиции в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 19 января несовершеннолетнего по обвинению в поджоге служебного автомобиля.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел 19 ноября 2025 года на территории одного из отделов полиции Адмиралтейского района. Подсудимый облил бензином автомобиль правоохранителей, что привело к его возгоранию.

Следствие установило, что преступление совершено с целью дестабилизации деятельности органов власти. Подросток действовал в дневное время, когда в рядом административных зданиях находились гражданские лица.

Фигурант был задержан 19 ноября, а 20 ноября ему предъявили официальное обвинение. Подсудимый частично признал свою вину, но возражал против заключения под стражу.

Данная мера пресечения избрана до 19 января 2026 года. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.