Телефонные мошенники из Петербурга обманывали людей по всей России

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, совершавшей мошеннические действия с использованием информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники арендовали квартиры для размещения специального оборудования. С начала 2025 года фигурант действовал в интересах группы, находящейся на территории недружественного государства.

Оборудование позволяло преступникам осуществлять звонки гражданам России с целью хищения имущества. Блокировка этой техники привела к прекращению не менее пяти тысячам мошеннических звонков ежедневно.

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять бдительность и не реагировать на сомнительные телефонные звонки и сообщения. Специалисты рекомендуют проверять информацию через официальные каналы связи.