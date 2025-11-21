Новый состав «Балтиец» вышел на первую линию петербургского метро

Новый состав «Балтиец» в коричневой ливрее начал работу на первой линии петербургского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, современный поезд вышел на Кировско-Выборгскую линию для испытаний в реальных условиях. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале уточнил, что тестирование учитывает особенности платформ существующей линии.

Вагоны предыдущего поколения «Ем» не выводятся из эксплуатации, а начинают работу на новой коричневой линии шесть для подготовки ее открытия. Два оставшихся состава этой серии будут проверять все системы и инфраструктуру будущей ветки метрополитена.

Новые поезда «Балтиец» будут базироваться в электродепо «Автово» до ввода в эксплуатацию электродепо «Красносельское». Тестовые рейсы позволят проверить работу сигнализации, тормозов, управления и связи на разных участках линии.

Вице-губернатор Кирилл Поляков подчеркнул важность комплексной подготовки к запуску новой линии метрополитена. Он отметил, что такие испытания позволяют выявить и устранить возможные недочеты до начала регулярной эксплуатации. По его словам, это обеспечит безопасность и комфорт пассажиров с первого дня работы новой ветки.