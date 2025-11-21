В Петербурге завершили дело о взятке экс-главы Красносельского района

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красносельского района.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также к ответственности привлечен мужчина, выступавший в качестве посредника при передаче денежных средств.

По версии следствия, обвиняемый предложил учредителю охранного предприятия передать ему взятку через посредника. Взамен он гарантировал отсутствие проверок исполнения государственных контрактов с образовательными учреждениями района.

Так, 18 декабря 2024 года посредник получил от представителя предпринимателя 6 млн рублей. Однако он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России при получении денежных средств.

На следующий день посредник передал 3 млн рублей бывшему главе администрации в его служебном кабинете. Эта операция проводилась в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Следствие собрало достаточный объем доказательств по уголовному делу. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.