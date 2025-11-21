Петербург выделил 250 млн рублей на поддержку 29 фильмов

Санкт-Петербург выделил финансовую поддержку 29 национальным фильмам.

Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, подведены итоги конкурса на предоставление субсидий кинематографистам. На рассмотрение комиссии поступило 89 заявок от различных студий.

Общий объем финансирования составил 250 млн рублей. В состав конкурсной комиссии вошли киноведы, кинокритики и представители Союза кинематографистов.

С 2022 года в конкурсе могут участвовать не только некоммерческие организации, но и коммерческие киностудии. Также предусмотрена возможность возмещения затрат на уже готовые кинокартины.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил о планах увеличения размера субсидий. В 2026 году объем финансирования может достигнуть 350 млн рублей.

Среди отобранных проектов представлены фильмы о Великой Отечественной, в том числе «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». Также поддержку получили документальные ленты «Мечты под огнем» и «Петербург Поднебесный».