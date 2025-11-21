Эксперты объяснили нападения собак защитой своей среды обитания

Эксперты в области зоозащиты назвали конкретные причины нападений бродячих собак на людей в российских городах.

Как сообщает «ФедералПресс», руководитель зоозащитного фонда «Жизнь» Лариса Акманова заявила, что основная причина агрессии — защита животными своей территории. Собаки нападают при реальной или мнимой угрозе их среде обитания, а не из-за бешенства или врожденной агрессии.

Начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев дополнил, что популяция бездомных животных концентрируется в промзонах и садоводствах, где формирует устойчивые социальные группы. При попытке посторонних проникнуть на эти территории животные воспринимают людей как угрозу.

Специалисты подчеркивают, что большинство нападений можно предотвратить, избегая вторжения в места обитания стай. Властям рекомендовано размещать предупреждающие знаки в зонах скопления бездомных животных и регулировать их численность гуманными методами.