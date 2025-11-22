Российский посол вручил орден Дружбы Патриарху Иерусалимскому

В храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла торжественная литургия по случаю 20-летия интронизации Патриарха Феофила III, который был удостоен российской государственной награды.
Торжественная литургия в честь 20-летия интронизации Патриарха Иерусалимского Феофила III состоялась в храме Гроба Господня. После богослужения прошла церемония чествования в тронном зале патриархата.
Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов отметил многовековую историю дружественных отношений между Россией и Иерусалимским патриархатом. Дипломат подтвердил готовность России поддерживать христианское присутствие и духовное наследие на Святой земле, пишет ТАСС.
Викторов высоко оценил усилия Феофила III по поддержанию межрелигиозного баланса в Иерусалиме и заботу о русскоязычной пастве. Посол сообщил о награждении Патриарха орденом Дружбы за вклад в укрепление духовных связей с Российской Федерацией. Церемония признала целеустремленность Феофила III в содействии межправославному диалогу и единству мирового православия.