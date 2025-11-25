Вторник, 25 ноября 2025
В Петербурге выявили дрифт-шоу на парковке торгового центра

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот из видео пресс-службы Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга пресекли опасное дрифт-шоу на парковке торгового комплекса при анализе записей с уличных камер видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе мониторинга дорожной ситуации было выявлено несколько автомобилистов, устраивающих опасные заезды на стоянке. Сотрудникам ведомства удалось идентифицировать одного из участников — владельца автомобиля Lada Niva.

Им оказался 21-летний житель Нижнего Новгорода, который был направлен на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения. При осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили признаки изменения VIN-номера, после чего автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

В настоящее время продолжается изучение видеоматериалов для установления личностей других участников опасного мероприятия. Госавтоинспекция предупреждает, что подобные действия создают реальную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения.

