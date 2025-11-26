Компании в России тратят почти половину прибыли на обслуживание кредитов

Российские компании направляют до 40% прибыли на обслуживание кредитов из-за высокой ключевой ставки.

Российский корпоративный сектор столкнулся с рекордной долговой нагрузкой, при которой компании направляют до 40% прибыли на обслуживание кредитов. По данным ЦМАКП, доля процентных платежей в прибыли за год увеличилась в полтора раза, а за два года практически утроилась.

Эксперт Юлия Шайхразеева в беседе с RuNews24.ru отмечает структурный характер изменений в экономике. Ключевая ставка на уровне 16,5% превращает кредиты из инструмента развития в механизм антикризисной поддержки. Параллельно фиксируется снижение совокупного финансового результата компаний на 8,3% за январь-август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банковский сектор демонстрирует рекордные показатели с прибылью около четырех триллионов рублей в 2024 году. Для реального сектора высокая процентная маржа банков работает как скрытый налог на будущий рост, поскольку средства на обслуживание долга не направляются в модернизацию и развитие.

Около 20% корпоративных компаний тратят на выплату процентов две трети и больше от своей прибыли. Наиболее уязвимыми оказались капиталоемкие отрасли с длительным инвестиционным циклом — промышленность, транспорт и девелопмент. Бизнес, который работает на внутренний спрос, стоит перед выбором: поднять цены и рисковать падением спроса или сокращать инвестиционные программы.