Разработка компании Петербурга снизит зависимость от импортных комплектующих

Компания «Оригинальные русские контроллеры» создала программное обеспечение для беспилотников на отечественных микроконтроллерах.

Резидент технопарка Санкт-Петербурга, разработала программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Продукт полностью адаптирован для работы на отечественных микроконтроллерах и не использует иностранные компоненты. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Разработка отличается глубокой оптимизацией и продуманной архитектурой, что позволяет максимально использовать возможности российской компонентной базы. Особенностью продукта стало полное отсутствие opensource-решений, что соответствует требованиям работы с отечественными микросхемами.

По словам Полякова, новое программное обеспечение призвано снизить зависимость российского рынка беспилотников от импортных комплектующих. Разработка обладает потенциалом для широкого применения на внутреннем рынке и способствует развитию отечественных высокотехнологичных производств.