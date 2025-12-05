В Петербурге сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему пешеходу

Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь пешеходу, пострадавшему в ДТП на улице Салова. Мужчина пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга оказали помощь пешеходу, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошел 4 декабря на улице Салова. Мужчина попытался перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса Lexus.

В это время поблизости находился наряд Росгвардии, следовавший по маршруту патрулирования. Правоохранители незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и наряд Госавтоинспекции.

До прибытия медиков сотрудники вневедомственной охраны оказали пострадавшему доврачебную помощь. У мужчины была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Используя автомобильную аптечку, правоохранители перебинтовали голову пострадавшего, чтобы остановить кровотечение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Параллельно наряд группы задержания оцепил место дорожного происшествия для обеспечения безопасности и сохранения обстановки до прибытия следственно-оперативной группы.