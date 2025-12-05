С 2026 года для ветеранов СВО в Ленобласти введут специальный контракт

Для демобилизованных участников СВО с 1 января 2026 года введут специальный социальный контракт. Мера поддержки направлена на помощь в открытии бизнеса или получении новой профессии.

Как сообщила председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, ключевой целью данной меры является содействие в открытии собственного дела или приобретении новой профессии.

Контракт предусматривает два направления финансовой помощи. Первое — это предоставление до 350 тысяч рублей на организацию своего дела. Вторым является финансирование обучения или переобучения. Важно, что контракт заключается независимо от доходов семьи демобилизованного, что является исключением из общих правил. Помимо финансовой поддержки, ветеран получает индивидуальный план социальной и профессиональной адаптации, сообщает allnw.ru.

Для оформления контракта потребуется предъявить паспорт, документы, подтверждающие статус участника СВО, направление от фонда «Защитники Отечества», а также подготовить проект бизнес-плана или выбрать конкретную программу обучения.

Подать заявление можно как через органы социальной защиты населения, так и через единый портал государственных услуг. Установленный срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней.