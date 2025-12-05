Пятница, 5 декабря 2025
$77.96 €90.59 ¥10.98
2.8 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

С 2026 года для ветеранов СВО в Ленобласти введут специальный контракт

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Для демобилизованных участников СВО с 1 января 2026 года введут специальный социальный контракт. Мера поддержки направлена на помощь в открытии бизнеса или получении новой профессии.

Как сообщила председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева, ключевой целью данной меры является содействие в открытии собственного дела или приобретении новой профессии.

Контракт предусматривает два направления финансовой помощи. Первое — это предоставление до 350 тысяч рублей на организацию своего дела. Вторым является финансирование обучения или переобучения. Важно, что контракт заключается независимо от доходов семьи демобилизованного, что является исключением из общих правил. Помимо финансовой поддержки, ветеран получает индивидуальный план социальной и профессиональной адаптации, сообщает allnw.ru.

Для оформления контракта потребуется предъявить паспорт, документы, подтверждающие статус участника СВО, направление от фонда «Защитники Отечества», а также подготовить проект бизнес-плана или выбрать конкретную программу обучения.

Подать заявление можно как через органы социальной защиты населения, так и через единый портал государственных услуг. Установленный срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group преодолел рубеж в 14 млн квадратных метров сданного жилья

Девелопер Setl Group ввел в эксплуатацию юбилейный, 14-миллионный квадратный метр общей площади жилой недвижимости, установив новый корпоративный рекорд.Как сообщили в компании, этой вехой стала вторая очередь ЖК «Город Звёзд» в Новосаратовке на правом берегу Невы. За всю историю работы холдинг построил 395 жилых домов в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, из которых более 8 млн кв. метров составляет продаваемая площадь.Помимо жилья компания создает социальную инфраструктуру, построив в Петербургской агломерации 61 детский сад, 20 школ и 2 начальные школы-сады, которые посещают более 32 тысяч детей, а также занимается благоустройством парков, скверов, набережных, строительством дорог и реставрацией памятников архитектуры.Надежность компании подтверждена золотым знаком «Надежный застройщик России-2025» и максимальным баллом 5 от Единого ресурса застройщиков, что гарантирует своевременную сдачу всех объектов.
Читать далее
Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция суд погода авария убийство Россия петербург следствие дороги пострадавшие владимир путин мошенничество статистика пулково наркотики москва недвижимость мчс Госдума бизнес жильё Всеволожский район ребенок пенсии мошенники самолет пенсионеры росгвардия налоги автомобили транспорт выплаты протест угрозы авито аэропорт эрмитаж мурино актер автомобиль пенсия

Новости дня

Новости

Суд разъяснил порядок расчетов при отмене сделки по «схеме Долиной»

Новости

В Петербурге сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему пешеходу

Ленинградская область

В Ленобласти расширили программу поддержки для людей с инвалидностью

Новости

Водителей предупредили о тумане на дорогах Петербурга в выходные

Ленинградская область

В Мурино и Кудрово могут появится платные парковки

Новости

Эксперт Шахова назвала даты ретроградного Меркурия в 2026 году

Ленинградская область

В пятницу на дорогах Ленобласти введут временные ограничения скорости

Бизнес-вести

Анализ Авито показал схожие бизнес-тренды в Москве и Петербурге

Ленинградская область

За ноябрь грузопоток в Ленобласти вырос на 21%

Вне СПб

Королевский эксперт призвал лишить Гарри титулов после шуток о Трампе

Новости

Что ждет рынок недвижимости СЗФО в 2026 году

Новости

Лариса Долина раскрыла детали сделки с квартирой под давлением мошенников

Новости

За неделю в Петербурге эвакуировали 21 авто из-за нарушений правил парковки

Бизнес-вести

Netflix объявил о покупке Warner Bros за 83 млрд долларов

Бизнес-вести

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» направят 55 млрд рублей на развитие автокластера

Вне СПб

Иосиф Пригожин сообщил о мошенничестве с квартирой его бывшей семьи

Новости

Юрист Стрежнева дала рекомендации по безопасной покупке квартир у пенсионеров

Новости

В Петербурге спустили на воду новый морской тральщик проекта «Александрит»

Новости

На красную линию метро Петербурга вышел новый состав «Балтиец»

Вне СПб

Российские туристы устроили протест в египетском аэропорту из-за задержки рейса

Ленинградская область

Экологи обнаружили нарушителей при выгрузке отходов в Хязельках

Вне СПб

Бобров открыл новую парковку на Верхней Масловке

Новости

Лось погиб под колесами поезда на перегоне под Петербургом

Город

На трех улицах Петербурга ограничили парковку из-за уборки снега

Новости

В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве на 357 млн рублей

Новости

Игорь Жижикин рассказал о своей роли в приглашении Тагавы на съемки в Россию

Новости

Автобусный маршрут № 65 усилят во время ремонта эскалатора на «Балтийской»

Новости

В России наградили лучших волонтеров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb