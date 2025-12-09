Вторник, 9 декабря 2025
$76.09 €88.7 ¥10.73
2.3 C
Санкт-Петербург
Вне СПб

Бобров информирует о новых парковочных местах на Полтавской

Михаил Яковлев
Фото: ГИН Москвы. На фото начальник Госинспекции по недвижимости г. Москвы Иван Бобров

Начальник ГИН Москвы Иван Бобров сообщил о проведенных работах по организации дополнительной парковочной зоны в Савеловском районе столицы.

Специалисты государственной инспекции в ходе мониторинга территории округа обратили внимание на объект, использование которого не было согласовано с городскими нормативами. Иван Бобров прокомментировал ситуацию:

«В Савеловском районе на Полтавской улице рядом с домом 47, корпус 1 размещалась кирпичная нежилая постройка. Инспекторы установили, что данный участок земельно-правовыми отношениями не обременен, для строительства не предназначен. Сам объект был размещен без разрешительной документации, на государственном кадастровом и техническом учете не числился. Фактически строение площадью 84 квадратных метра занимало придомовую территорию, а его неухоженный вид нарушал общий облик жилого района».

Проведенная работа позволила привести территорию в соответствие с ее назначением. В результате освобожденное пространство было обустроено под размещение автомобилей. Теперь жители близлежащих домов получили возможность пользоваться дополнительными удобствами для парковки, что улучшает организацию городского пространства в районе.

На днях Бобров рассказал о ситуации со строительством в Щербинке.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Почему «Контрол лизингу» не страшен дефолт «Монополии»

В СМИ циркулирует информация о «сделке года», в которой участвует КОНТРОЛ лизинг. Как сообщили нашему изданию в компании, сделку по компании «Монополия» не финансировали как лизингополучателя, а заключали договоры напрямую с индивидуальными предпринимателями.Компания «Монополия» в рамках этой сделки не является должником или лизингополучателем.«Монополия» – это площадка по интеграции заказов с несущественной долей рынка. Отдельно тщательно отслеживается платежеспособность клиента и состояние предмета лизинга, в том числе с помощью телеметрии АВО и регулярных осмотров.КОНТРОЛ лизинг следит за соотношением цены залога и размера долга. Согласно регламентам по работе с проблемными активами, после двух неплатежей происходит процедура изъятия техники и передача новому лизингополучателю – индивидуальному предпринимателю.Как далее поясняют в компании, доля индивидуальных предпринимателей в лизинговом портфеле КОНТРОЛ лизинг, работающих на рынке грузоперевозок и...
Читать далее
Новости

Сколько может получить Ленобласть с продажи красивых номеров через «Госуслуги»

В России предложили узаконить торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Проводить её планируют прямо через ГИБДД и портал «Госуслуги». С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Разбираемся, как это отразится на бюджете Ленинградской области.Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков отметил, что легальная продажа таких номеров через «Госуслуги» — это логичный шаг. Он пояснил, что этот подход прост и экономически обоснован: в бюджет поступят миллиарды рублей, а правила продажи станут прозрачными для каждого автовладельца. Владислав Даванков добавил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на проблему. Это поможет быстрее легализовать торговлю автомобильными номерами.Сторонники партии «Новые люди» провели эксперимент. Всего за несколько часов они обнаружили на дорогах Ленинградской области 150 дорогих авто с «красивыми» номерами. Если опираться...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто смерть дети полиция суд авария убийство Россия петербург владимир путин прокуратура проверка происшествия праздник интернет москва туризм фрунзенский район бюджет ученые Госдума кад уголовное дело доходы жильё музеи памятники ребенок Китай штраф мошенники александр дрозденко реконструкция приставы спасатели выплаты омбудсмен путешествия ск автомобиль Александр Колесов депутаты автобусы

Новости дня

Новости

В Петербурге возбуждено дело об убийстве новорожденного ребенка

Ленинградская область

Китайские инвесторы планируют построить технопарк в Ленобласти

Ленинградская область

Десять музеев Ленобласти станут официальными площадками для регистрации брака

Новости

Жителя Ленобласти задержали за проезд по поддельному студенческому билету

Новости

Лариса Долина прошла экспертизу на вменяемость

Новости

Депутаты Госдумы предложили запретить парковку такси во дворах жилых домов

Новости

Прокуратура Петербурга потребовала очистить участок от автомобильных отходов

Ленинградская область

За сутки десять человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти

Новости

Около 60 сотрудников спецподразделения ежедневно патрулируют метро Петербурга

Новости

Космический корабль с двумя россиянами и американцем возвращается с МКС

Новости

Автопутешественникам рассказали о деталях автономного кемпинга

Ленинградская область

Детей изъяли из семьи в Сланцевском районе Ленобласти

Культура

Дмитрий Певцов сравнил ремейки советских фильмов с жевательной резинкой

Город

Синоптик Колесов сообщил петербуржцам о дождливой неделе

Ленинградская область

Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с праздником государственных символов

Новости

За 2025 год объем коррупционных преступлений в Петербурге вырос на 50%

Новости

Екатерина Мизулина решила защитить Roblox

Деньги

Путин сообщил о новой выплате при рождении ребенка

Вне СПб

Эндрю может лишиться компенсации за Королевскую ложу из-за ветхости особняка

Деньги

Путин назвал повышение НДС до 22% временной мерой

Новости

С 2026 года страховые пенсии в России вырастут на 7,6%

Зенит

Основной состав «Зенита» отправился в зимний отпуск до середины января

Новости

Россияне чаще выбирают качество планировки вместо площади квартир

Ленинградская область

За неделю в Ленобласти было зафиксировано больше 10,7 тысячи вызовов скорой

Наука

Межзвездная комета поразила астрономов рекордным содержанием метанола

Новости

Розыск двух люксовых автомобилей заставил должника выпалить 37 млн рублей

Новости

Москалькова пообещала держать на контроле дело о квартире Долиной

Новости

В Петербурге задержаны участники схемы с фальшивым НДС

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb