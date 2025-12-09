Бобров информирует о новых парковочных местах на Полтавской

Начальник ГИН Москвы Иван Бобров сообщил о проведенных работах по организации дополнительной парковочной зоны в Савеловском районе столицы.

Специалисты государственной инспекции в ходе мониторинга территории округа обратили внимание на объект, использование которого не было согласовано с городскими нормативами. Иван Бобров прокомментировал ситуацию:

«В Савеловском районе на Полтавской улице рядом с домом 47, корпус 1 размещалась кирпичная нежилая постройка. Инспекторы установили, что данный участок земельно-правовыми отношениями не обременен, для строительства не предназначен. Сам объект был размещен без разрешительной документации, на государственном кадастровом и техническом учете не числился. Фактически строение площадью 84 квадратных метра занимало придомовую территорию, а его неухоженный вид нарушал общий облик жилого района».

Проведенная работа позволила привести территорию в соответствие с ее назначением. В результате освобожденное пространство было обустроено под размещение автомобилей. Теперь жители близлежащих домов получили возможность пользоваться дополнительными удобствами для парковки, что улучшает организацию городского пространства в районе.

На днях Бобров рассказал о ситуации со строительством в Щербинке.