Четыре предприятия Петербурга получат кредиты на 215 млн рублей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса одобрил поручительства на 86,5 миллиона рублей для четырех предприятий из Санкт-Петербурга.

Поддержку получили компании из разных отраслей: монтажа стальных конструкций, торговли электронным и телекоммуникационным оборудованием, поставок кормов для форелевых хозяйств и реализации сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Основной задачей Фонда является предоставление гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса, у которого не хватает собственного залога, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках установленных лимитов максимальная сумма поручительства от организации может достигать 100 миллионов рублей, но не превышать 50% от общей суммы обязательств заемщика по кредитному договору.

Механизм взаимодействия предполагает, что компания сначала обращается в банк-партнер. Если организация одобряет кредит, он направляет запрос на поручительство в Фонд. Затем стороны заключают трехсторонний договор, заемщик выплачивает вознаграждение Фонду, и банк перечисляет деньги.

С начала 2024 года благодаря данной программе бизнес Северной столицы уже привлек свыше 12,6 миллиардов рублей в виде кредитов и банковских гарантий.