Меган Маркл анонсировала кинопроект перед обращением короля Чарльза

Меган Маркл объявила о запуске нового производственного проекта. Почти одновременно с этим появилась информация о предстоящем обращении короля Карла III по вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями.

Герцогиня Сассекская объявила о выходе документального фильма, созданного под ее брендом Archewell Productions. Маркл выступит исполнительным продюсером ленты совместно с принцем Гарри. Режиссером проекта является Алиса Нахмиас.

Картина будет посвящена девочекам-скаутам в США.Фильм расскажет историю четырех участниц движения, которые соревнуются за звание лучшей продавщицы печенья. Это соревнование является частью масштабной программы скаутов с годовым оборотом около 800 миллионов долларов. Премьера документальной ленты запланирована на кинофестивале «Сандэнс», сообщает The Mirror.

В своем сообщении Маркл подчеркнула личную связь с темой проекта, так как в детстве сама была скаутом, а ее мама руководила отрядом.

Однако анонс фильма от Archewell Productions появился за несколько часов до того, как стало известно о телевизионном обращении короля Карла III. Монарх принял участие в предварительно записанном обращении для кампании Stand Up To Cancer 2025, где рассказал о своем опыте лечения онкологического заболевания и важности ранней диагностики. Запись была сделана в Кларенс-Хаусе в конце ноября и вышла в эфир на телеканале Channel 4.