Повара «Витязя» арестовали на гауптвахту за видео с курящим рэпером Macan

Повара спецподразделения Росгвардии отправили на гауптвахту за съемку и публикацию видео, на котором рэпер Macan курит в неположенном месте во время срочной службы. Самого срочника за это нарушение не наказали.

В Центре специального назначения «Витязь» произошел инцидент с участием Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. В настоящее время артист проходит срочную службу.

Повар подразделения снял на телефон и выложил в сеть видео, на котором запечатлен первый день артиста в части. На кадрах музыкант курит в неположенном месте.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это видео привлекло внимание службы безопасности, которая занимается защитой государственной тайны. В результате снявший материал повар был приговорен к аресту на гауптвахте сроком до 30 суток. При этом самому Андрею Косолапову за нарушение правил курения никаких взысканий предъявлено не было.

Ранее в сети появлялась информация, что рэпер хорошо адаптировался к службе. Музыканту предоставили личное сопровождение для обеспечения комфорта и безопасности, а также разрешили неограниченно пользоваться мобильным телефоном, в отличие от других срочников.