Пропускная способность Крымского моста вырастет до 17,5 тысяч авто в сутки

На период новогодних праздников будет временно увеличена пропускная способность Крымского моста.

Как сообщает издание «ФедералПресс», такие планы были озвучены в ходе рабочей поездки министра транспорта России Андрея Никитина в Крым. Для этого с 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов. Из них 80 будут оснащены для проведения ручного досмотра транспортных средств.

Подобные меры позволят увеличить количество автомобилей, проходящих проверку ежесуточно. Ориентировочная пропускная способность в этот период вырастет до 17,5 тысяч машин в сутки. При этом продолжает действовать существующий запрет на проезд по мосту для гибридных и электрических автомобилей, а также для грузового транспорта.

Ранее также сообщалось, что движение по Крымскому мосту может быть временно прекращено в случае возникновения угрозы безопасности и проведения контртеррористических операций. Решение о перекрытии принимается оперативным штабом.