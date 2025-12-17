Водоочистные Отрадного могут перейти в ведение «Леноблводоканала»

В Ленинградской области инициировали процедуру передачи в областную собственность водоочистных сооружений города Отрадное.

В пресс-службе Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти сообщили о планах по переводу водоочистных сооружений города Отрадное в публичную собственность. В дальнейшем объект планируется передать в хозяйственное ведение регионального предприятия «Леноблводоканал».

Для реализации этого решения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был направлен иск к текущим операторам — ООО «Водоканал Отрадненского городского поселения» и ООО «Водоканал Невский».

Представители комитета пояснили, что качество воды, которую эти организации подают в дома, не соответствует санитарным нормам. По данным ведомства, водозаборные и водоочистные мощности города требуют проведения масштабной модернизации.

После перехода сооружений в областную собственность «Леноблводоканал» отладит технологические процессы очистки воды, чтобы она соответствовала санитарным нормам. Эта мера является частью широкой программы по улучшению качества коммунальных ресурсов в регионе.