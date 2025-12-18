Напавший на школу в Подмосковье 15-летний подросток отправлен в СИЗО

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на школу в подмосковном поселке Горки-2.

Обвиняемый был задержан сразу после инцидента, произошедшего 16 декабря. Напомним, подросток ворвался в учебное заведение с ножом. В результате его действий погиб десятилетний ученик четвертого класса, а школьный охранник получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Нападавший был одет в одежду с провокационными надписями и запрещенной символикой. Он вел видеозапись происходящего, на кадрах которой зафиксированы моменты нападения.

Ранее подозреваемый рассылал одноклассникам манифест с ультраправыми идеями, но его слова не были восприняты всерьез. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.