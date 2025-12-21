Строчка из русской колыбельной обнаружена в архивах дела Эпштейна

В опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружена рукописная строчка из русской колыбельной. Найденная фраза «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» была записана латинскими буквами.

Министерство юстиции США опубликовало очередную партию документов, связанных с уголовным делом финансиста Джеффри Эпштейна.

В числе материалов была обнаружена рукописная запись строк из русской колыбельной песни «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», выполненная латинской транскрипцией. Авторство этой записи не установлено, рассказывает 360.ru.

Опубликованный массив данных ведомство разделило на четыре части. В него вошли фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, певца Майкла Джексона и самого Эпштейна, а также полицейские протоколы. Лица людей на снимках были отредактированы.

Отметим, что также в архив попали фотографии с участием британского принца Эндрю, политика Питера Мандельсона, музыканта Мика Джаггера и актера Кевина Спейси.