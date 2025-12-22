Степашин допустил пересмотр других решений по «схеме Долиной»

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин высказал мнение о возможных последствиях решения Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной.

По его словам, суды могут вернуться к пересмотру других спорных решений, которые были приняты ранее по аналогичным делам. Это касается сделок с недвижимостью, где пострадали добросовестные покупатели.

Как сообщает aif.ru, Степашин выразил признательность руководству высшей судебной инстанции за публичное исправление ошибки. Он отметил, что это решение послужит ориентиром для всей судебной системы.

Он также подчеркнул необходимость особой аккуратности в подобных процессах. Политик предложил уточнить законодательную норму о периоде охлаждения при заключении сделок с недвижимостью.

По мнению Степашина, это даст продавцу, особенно пожилому и социально незащищенному, дополнительное время для осмысления последствий. Такие граждане чаще всего становятся жертвами мошенников.

Ранее Верховный суд России оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей. Вопрос о выселении певицы и ее семьи теперь должен рассмотреть Московский городской суд.