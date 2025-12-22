На Руси трижды меняли дату празднования Нового года

На протяжении истории дата празднования Нового года на Руси менялась несколько раз, следуя за сменой верований и волей правителей.

Как сообщает 360.ru, изначально, в языческие времена, славяне связывали начало года с природными циклами. Чаще всего его отмечали весной, в период равноденствия. Некоторые племена праздновали рождение нового солнца в дни зимнего солнцестояния.

После Крещения Руси был принят византийский календарь, и началом года стало считаться 1 марта. Позже великий князь Иван III закрепил новую дату — 1 сентября, приурочив праздник к завершению уборки урожая.

Кардинальные изменения произошли при Петре I. Так, 20 декабря 1699 года царь издал указ о переходе на новое летосчисление и переносе празднования Нового года на 1 января. Чтобы привить традиции, государь предписал украшать дома хвойными ветвями, устраивать фейерверки и гулянья.

Новые указы доходили до окраин медленно. Например, поморы на Севере сохранили верность сентябрьскому Новолетию.

Еще один уникальный праздник — Старый Новый год — появился после перехода страны на григорианский календарь. Разница между календарями привела к тому, что по старому стилю праздник стал отмечаться в ночь с тринадцатого на четырнадцатое января.