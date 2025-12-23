Верховный суд разъяснил границы ответственности за экстремизм

Верховный суд России принял постановление, разграничивающее критику политических деятелей и экстремистские высказывания. Согласно документу, критика в адрес политических организаций, общественных объединений и политиков, связанная с исполнением ими своих полномочий, не должна квалифицироваться как экстремизм.

Как следует из постановления, к уголовно наказуемым действиям относятся публичные призывы к геноциду, массовым репрессиям, депортациям или насилию в отношении представителей определенной нации, расы, социальной группы или религии. Ответственность наступает при распространении таких высказываний на митингах, в СМИ или через интернет.

При этом суд отметил продолжающийся рост числа обвинительных приговоров по статьям экстремистской направленности. За первое полугодие текущего года суды первой инстанции вынесли 500 таких приговоров, что на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Новое разъяснение призвано обеспечить единообразное применение законодательства судами по всей стране.